God of War, lo showrunner della serie è entusiasta: 'Ci stiamo lavorando da tempo'

L'annuncio della serie tratta da God of War ha colto di sorpresa un po' tutti, compresi gli appassionati del videogame che in questi giorni hanno vissuto un turbinio di emozioni dato anche l'uscita ravvicinata del nuovo God of War: Ragnarok, l'ultimo capitolo della saga videoludica. Tuttavia, lo showrunner è a conoscenza del progetto già da tempo.

Lo showrunner de La Ruota del Tempo, Rafe Judkins, ha infatti parlato in questi termini della sua prossima serie in collaborazione con Prime Video, l'adattamento live-action di God of War.

"È qualcosa a cui sto lavorando da molto tempo con [Mark Fergus e Hawk Ostby]. L'annuncio è arrivato da poco, ma è qualcosa di cui siamo a conoscenza e di cui ci occupiamo da tempo", ha detto Judkins in un'intervista a Dragonmount. "Quindi, sapete, è davvero emozionante. Amo i giochi, amo lavorare con questi due ragazzi, sono fantastici, molto intelligenti, amano The Expanse. Sono sicuro che anche molti altri sono fan. Anche Iron Man è un bel film. Non so se l'avete visto".

Judkins ha anche spiegato come il suo lavoro di showrunner ne La Ruota del Tempo di Prime Video influenzerà il suo lavoro su questo nuovo progetto. "Ho sempre lavorato su altre cose mentre lavoravo alla Ruota, quindi non influirà mai sul mio impegno con quest'ultima, ovviamente", ha spiegato. "Ma è qualcosa su cui sono davvero felice di lavorare perché mi piace molto. Ed è anche molto diverso da La Ruota del Tempo per molti aspetti, quindi dà un senso di equilibrio lavorare a entrambe le cose".

Nella stessa intervista, Judkins ha riconosciuto che God of War è un "progetto e un tipo di adattamento molto diverso", nel senso che una serie è basata su un videogioco mentre La Ruota del Tempo è adattato dalla serie di libri di Robert Jordan. Simile al gioco per PlayStation, God of War di Prime Video seguirà Kratos mentre, insieme al figlio, si reca sulla vetta più alta per spargere le ceneri della moglie come suo "ultimo desiderio". Secondo la sinossi dello show, "Kratos si rende presto conto che il viaggio è una ricerca epica sotto mentite spoglie, che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e costringerà Kratos a combattere nuovi dei e mostri per il destino del mondo".

Per ora non si conoscono i dettagli sui tempi di realizzazione, ma la serie arriverà come esclusiva di Prime Video in più di 240 regioni in tutto il mondo. Per quanto riguarda il ruolo di Kratos si sarebbe fatto avanti Dave Bautista, ma siamo molto lontani da una conferma.