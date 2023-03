God of War: il successo di The Last of Us ha messo pressione alla serie Amazon

Ora che finalmente gli spettatori hanno potuto assistere a un ottimo adattamento di un videogioco in formato seriale, stiamo parlando del successo planetario di The Last of Us di HBO, tutti coloro che attualmente stanno sviluppando serie tratte da videogame avranno visto sicuramente aumentare il livello di pressione per raggiungere quello standard.

Dopo un tale successo, l'autore di God of War Cory Barlog ha voluto commentarlo intervenendo direttamente sul proprio profilo Twitter: "Un lavoro davvero straordinario, sconvolgente e stimolante che mi riempie di gioia e felicità per tutti coloro che lo hanno realizzato. E getta non poca pressione, frustrazione e un pizzico di gelosia per il fatto che sia così fottutamente buono. Sul serio, quello che stanno realizzando è dannatamente MONUMENTALE. Sono così orgoglioso di loro".

Attualmente composta da nove episodi distribuiti su più piattaforme, la serie videoludica di God of War segue il guerriero spartano Kratos in una missione di vendetta dopo che il suo padrone, Ares, lo ha indotto a uccidere la sua famiglia. La serie di God of War è in fase di sviluppo per Prime Video grazie ai creatori di The Expanse Mark Fergus e Hawk Ostby e lo showrunner de La Ruota del Tempo Rafe Judkins. Anche se dal suo annuncio ci sono stati pochi aggiornamenti sulla serie, che è ancora nelle sue fasi iniziali di sviluppo, ci sono stati alcuni segnali promettenti.

Proprio come The Last of Us della HBO con Neil Druckmann, per God of War Prime Video ha ingaggiato una delle menti dei giochi, Barlog, come produttore esecutivo. Un dirigente di Amazon ha anche promesso che lo show di God of War sarà un adattamento fedele, che è il motivo per cui The Last of Us della HBO ha avuto così tanto successo, anche se Druckmann e il co-creatore Craig Mazin si sono discostati e hanno ampliato il materiale di partenza ogni volta che si è rivelato utile. Con The Last of Us la HBO ha fissato un livello incredibilmente alto e solo il tempo ci dirà se la serie di God of War riuscirà ad avvicinarsi a quello standard.