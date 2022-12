God of War: quanto ci vorrà per la serie Prime? Il regista risponde all'annuncio!

Una notizia che ha fatto esplodere il web, quella che ieri annunciava la messa in opera del primissimo adattamento su schermo della saga videoludica di God of War. Ma dopo aver letto la trama di Prime Video, non tutti sono così felici. Ora però, il regista offre la primissima risposta sulle tempistiche di realizzazione.

Negli ultimi anni, ogni nuovo annuncio di adattamento dal panorama videoludico – soprattutto per titoli dalla trama avvincente come Fallout, The Last of Us, Horizon Zero Dawn e molti altri – è stato salutato con grandissime reazioni da parte del fandom di gamers, ma anche con grandissimi timori e preoccupazioni. Nel caso di God of War, il grido di felicità sembra essersi ben presto interrotto – o quantomeno affievolito – alla luce della trama che pare verrà esplorata dagli Amazon Studios.

La serie, progettata per debuttare in 240 paesi, dovrebbe riprendere infatti il filo della versione norrena di God of War, quindi non quella dei capitoli storici, ovviamente più amati dalla community di giocatori. Ma prima di giudicare speriamo quantomeno di vederla: quando sarà possibile? Amazon non ha fornito alcun indizio sui tempi di inizio produzione o della realizzazione complessiva, ma il regista Cory Barlog è intervenuto per frenare un po’ gli animi, purtroppo: "Una squadra fantastica con cui potremo lavorare. Non vedo l'ora che tutti voi possiate vedere di più, ma ci vorrà un po’” – ha scritto a mezzo Twitter.

La squadra è composta dagli sceneggiatori Mark Fergus e Hawk Ostby (Iron Man), con Rafe Judkins (La Ruota del Tempo) come showrunner. La serie seguirà Kratos nel suo esilio dal un passato intriso di sangue nell'antica Grecia, quando per sempre le sue armi nel regno nordico di Midgard. Quando la sua amata moglie muore, Kratos parte per un pericoloso viaggio con il figlio per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta: l'ultimo desiderio di sua moglie. Kratos si rende presto conto che il viaggio si trasformerà in una ricerca epica che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e lo costringerà a combattere nuovi Dei e mostri per il destino del mondo.

Pur con qualche delusione, i fan hanno già fatto il nome di chi vorrebbero interpretasse Kratos in God of War.