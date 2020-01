Godetevi lo spettacolare trailer ufficiale di Star Wars: The Clone Wars 7 di Diseny+

A pochi giorni dall'annuncio della data della premiere di Star Wars: The Clone Wars 7, stagione finale dell'amatissima e sorprendente serie animata del franchise, Diseny+ ha finalmente diffuso online il primo trailer ufficiale dei nuovi episodi, che porteranno a conclusione il viaggio di Ashoka Tano.

Come già anticipato in precedenza, l'ultima stagione evento di Star Wars: The Clone Wars approderà in esclusiva su Disney+, con un'uscita dei 12 episodi conclusivi prevista a cadenza settimanale a partire dal prossimo 21 febbraio. Partendo dai fatti raccontati alla fine della sesta stagione andata in onda nel 2014 su Netflix, la settima stagione della serie animata fungerà da raccordo esaustivo tra gli eventi di Star Wars: L'attacco dei Cloni e quelli di Star Wars: La vendetta dei Sith, mostrando anche parte delle emozioni ormai furiose di un Anakin Skywalker sempre più vicino al Lato Oscuro della Forza.



Star Wars: The Clone Wars 7 è sempre scritta e curata da Dave Filioni, che quest'anno ha anche debuttato alla regia di un episodio live-action nell'ottima Star Wars: The Mandalorian, di cui continuerà ad occuparsi anche quest'anno nel corso della produzione della seconda stagione.



Curiosi di vedere l'ultima stagione di The Clone Wars? Cosa ne pensate del trailer? Fateci sapere la vostra nei commenti in calce alla notizia.