Godfather of Harlem: Giancarlo Esposito tra i protagonisti della serie crime

E' Deadline a rivelare che Giancarlo Esposito ha raggiunto Forest Whitaker nel cast di Godfather of Harlem, la nuova serie crime drama del canale via cavo Epix.

L'attore, diventato famoso grazie al ruolo di Gus Fring in Breaking Bad e Better Call Saul, interpreterà Adam Clayton Powell, un membro del Congresso, pastore battista e personalità molto influente ad Harlem durante l'era del movimento per i diritti civili. Powell sarà un ruolo molto importante in opposizione al personaggio di Whitaker.

Lo show racconta la vera storia del boss del crimine Bumpy Johnson, che all’inizio degli anni ’60, dopo aver scontato dieci anni di prigione, ritorna nel proprio quartiere che un tempo governava, trovandolo adesso in pieno caos. Con le strade controllate dalla mafia italiana, Bumpy affronta la famiglia Genovese per riacquistare il controllo. Nel corso della brutale guerra, formerà un’alleanza con il radicale predicatore Malcolm X, catturando la sua ascesa politica nel mirino di uno sconvolgimento sociale e di una guerra di mafia che minaccia di distruggere la città.

Godfather of Harlem è descritto come una collisione del mondo criminale e del movimento dei diritti civili durante uno dei periodi storici più tumultuosi della storia americana. A scrivere la sceneggiatura saranno Chris Brancato (Narcos) e Paul Eckstein.

Nel cast troviamo anche Nigel Thathc nel ruolo di Malcolm X, Vincent D'Onofrio nei panni dell'ex pugile Vincent "Chin" Gigante, Ilfenesh Hadera e Antoinette Crowe-Legacy.