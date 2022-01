Godfather of Harlem, è ufficiale: ci sarà la terza stagione!

E' ufficiale: Godfather of Harlem 3 si farà! Il Bumpy Johnson di Forest Whitaker tornerà a fronteggiare i suoi rivali in una nuova stagione, che si va ad aggiungere alle due season che in Italia sono state distribuite su DisneyPlus nel corso del 2021.

Il network statunitense ha annunciato oggi il rinnovo di Godfather of Harlem per una terza stagione composta da 10 episodi, la cui produzione dovrebbe partire in estate a New York.

Come vi avevamo raccontato anche nella recensione di Godfather of Harlem 2, si tratta di uno show solido, ricco di storyline e di intrecci, che ruota attorno alla figura del famigerato boss del crimine Bumpy Johnson, il "Padrino" di Harlem, che negli anni '60, dopo aver scontato 10 anni di prigione, tornò nel quartiere ormai sotto il giogo della mafia italiana. Per riprendere il controllo di Harlem, l'unica strada è affrontare la famiglia Genovese in una guerra criminale che minaccia l'intera città di New York.

"Godfather of Harlem è una rarità, uno show che intrattiene fino a creare dipendenza e che al tempo stesso è profondamente rilevante" ha dichiarato il presidente di Epix, Michael Wright. "Forest Whitaker, Chris Brancato e Paul Eckstein hanno creato una serie che merita tutta l'acclamazione che ha ricevuto e che ad ogni stagione è sempre più avvincente".

"Sono entusiasta di ritornare nel mio show a lavorare con il nostro incredibile cast, la troupe e gli sceneggiatori per raccontare questa potente storia unica nel suo genere. Non vedo l'ora di tornare sul set!" ha aggiunto l'attore protagonista Forest Whitaker.

La terza stagione di Godfather of Harlem riprenderà dalla lotta di Bumpy per il controllo di Harlem: stavolta non se la prenderà solo con i signori del crimine italiani, ma dovrà confrontarsi con la mafia cubana del vicino quartiere di Spanish Harlem, mettendo a rischio la sua famiglia e la sua comunità.

Insieme al premio Oscar Forest Whitaker, il cast di Godfather of Harlem 3 vedrà il ritorno di Vincent D'Onofrio, Ilfenesh Hadera, Nigél Thatch nei panni del leader afroamericano Malcolm X, Lucy Fry ed Antoinette Crowe-Legacy e molti altri.

"Siamo emozionati nel rimettere insieme questo straordinario gruppo di artisti per la terza stagione di Godfather of Harlem" ha dichiarato Jonnie Davis, Presidente di ABC Signature. "Il Bumpy Johnson di Forest Whitaker è uno dei più grandi antieroi della televisione e non vediamo l'ora di vedere che cosa ha in serbo per noi il brillante team creativo guidato da Chris Brancato e Paul Eckstein".

Nell'attesa di saperne di più e dell'annuncio della data di uscita, potete recuperarvi le nostre prime impressioni su Godfather of Harlem 2.