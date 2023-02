Godizlla and the Titans si collegherà al MonsterVerse della Warner? Risponde il regista

Attualmente in produzione, Godzilla and the Titans è la nuovissima serie Apple dedicata al leggendario mostro della Toho, che qui ritroveremo nella versione americana inaugurata nel 2014 con l'esordio del MonsterVerse prodotto da Warner e Leggendari Pictures. Ad occuparsi della regia del progetto ci sarà Matt Shakman, già regista di WandaVision.

Dopo aver ammesso che occuparsi di Godzilla and the Titans è il suo sogno da quando era bambino, Shakman ha anche riflettuto sui collegamenti della serie con l'universo cinematografico della Warner, che lo ricordiamo comprende i film Godzilla del 2014, Kong: Skull Island del 2017 e i più recenti Godzilla II - King of Monsters (2019) e Godizlla vs. Kong (2021); inoltre, l'anno prossimo dovrebbe arrivare anche il successivo sequel della saga, Godzilla vs. Kong II, sempre diretto da Adam Wingard.

In una recente intervista con Collider, Matt Shakman ha discusso della canonicità di Godzilla and the Titans, una preoccupazione importante per qualsiasi film o serie televisiva che pretenda di far parte di un universo più ampio e interconnesso. In effetti, la meticolosa attenzione ai dettagli canonici ha fatto la fortuna dell'universo cinematografico Marvel.

"C'è una certa sovrapposizione, anche se non siamo stati molto coinvolti nel parlarne con Adam Wingard e il suo team. Legendary è lo studio per il nostro show, oltre che per i film, e quindi si trova in una sorta di punto di congiunzione tra i due, e ha un dipartimento che si occupa della mitologia che è meraviglioso. Così hanno un peso su come le cose possano sovrapporsi, su come certe creature debbano stare da una parte o dall'altra, e quindi abbiamo avuto un sacco di conversazioni a riguardo".

La costruzione di questi universi richiede infatti molte riunioni, per assicurarsi che tutti siano d'accordo su quali tipi di storie sono o non sono consentite. Ma, come dice Shakman, i riferimenti saranno meno rigorosi rispetto a quanto si vede nel MCU: "In termini di sovrapposizione delle narrazioni, non è così invasivo come vediamo invece succedere tra le serie Disney+ e i film del MCU. È meno meticoloso".

Dopo aver diretto WandaVision, Matt Shakman dirigerà il nuovo Fantastici 4 per i Marvel Studios, dopo l'abbandono di Jon Watts.