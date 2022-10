Godzilla and the Titans: Anders Holm si unisce al cast dello show

Lo spin-off televisivo di Godzilla ha aggiunto un altro membro al suo nutrito cast di attori: si tratta di Anders Holm.

Holm si unisce a un parterre di interpreti già costituito da due grandi nomi come Kurt Russell e Wyatt Russell, ai quali si è recentemente aggiunta anche Pachinko Mari Yamamoto, insieme ad Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

L'attore è noto per il suo lavoro su Workaholics, celebre sitcom di Comedy Central di cui è anche co-creatore, oltre a recitare nei panni di Ders Holmvik. Quando lo show è finito dopo sette stagioni, Holm ha proseguito in altri progetti di alto livello come The Mindy Project e Inveinting Anna di Netflix. Non è noto quale ruolo interpreterà adesso nello spin-off televisivo di Godzilla, ma sappiamo che il prodotto sarà incentrato sulle conseguenze della battaglia mostruosa di San Francisco che abbiamo visto nel Godzilla del 2014. Nella serie questi eventi si tradurranno in una famiglia che scopre segreti sepolti da tempo sulla propria connessione con l'oscura organizzazione Monarch.

Godzilla and the Titans ha iniziato le riprese a Vancouver, e nel frattempo è in lavorazione anche un nuovo film del franchise che dovrebbe vedere la luce tra ben due anni, nel 2024.