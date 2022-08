Godzilla and the Titans: arriva una foto che rivela la presenza della Monarch

Nel Gennaio del 2022 è stato annunciato l'arrivo di uno spin-off televisivo di Godzilla targato AppleTV+. Da allora non sono moltissime le notizie che abbiamo avuto sul progetto, ma una nuova foto pubblicata su Instagram rivela un dettaglio importante: l'organizzazione Monarch potrebbe essere coinvolta nello show!

Il post in questione è stato pubblicato sulla pagina ufficiale della Legendary, ed è stato ricondiviso nelle storie dalla Apple. Nell'immagine vediamo diversi file e foto collegati alla Monarch, che alimentano così le teorie dei fan. L'organizzazione scientifica è apparsa per la prima volta nel Godzilla del 2014, ed è tornata in diversi prodotti successivi, come le pellicole del 2017 e del 2019. Adesso sembra che possa essere la grande protagonista della serie, che dovrebbe portarci a conoscere gli angoli nascosti della Monarch.

Infatti lo show dovrebbe esplorare il viaggio di una famiglia per scovare i segreti nascosti del passato e per conoscere la propria eredità, collegata proprio all'organizzazione in questione. Tra gli attori protagonisti della serie su Godzilla ci sarà Pachinko Mari Yamamoto, che sarà affiancata anche da Ren Watanabe, Joe Tippett, Kiersey Clemons, Anna Sawai, Elisa Lasowski, Kurt Russell e Wyatt Russell.

