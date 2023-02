Godzilla and the Titans, Matt Shakman promette 'un sacco di nuovi mostri'

Matt Shakman, regista di Heroes Reborn, The Boys e WandaVision - a cui si aggiunge il riavvio dei Fantastici Quattro prodotti dai Marvel Studios, - sta ora lavorando a Godzilla and the Titans, serie televisiva in arrivo su Apple TV+ entro la fine del 2023.

Ambientata nel MonsterVerse, la storia sul mostro preistorico rientra nello stesso franchise di Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla II - King of the Monsters (2019) e Godzilla vs Kong (2021), "cambiato completamente prima dell'uscita" secondo González.

Così afferma Shakman in un'intervista a ComicBook: "Be', Godzilla è innanzitutto il mio vecchio giocattolo Toho di quand'ero bambino, con il braccio che si stacca e la piccola lingua che esce quando gli premi la nuca. Guardavo quei film con mio padre e li adoravo perdutamente". Ha poi aggiunto: "E ora ecco la possibilità di girare scene in cui centinaia di persone corrono per strada cercando di sfuggire da Godzilla. Sai, abbiamo creato un sacco di nuovi Titani e di nuovi mostri, alcuni nuovi, altri vecchi. Un vero spasso, non vedo l'ora di mostrarveli!"

Le sue parole sono stimolanti, perché suggeriscono una presenza nemica che va ben oltre l'inflazionato Godzilla. In particolare, alcune indiscrezioni suggeriscono che la serie si concentrerà sulle conseguenze della fragorosa battaglia tra il mostro marino e i Titani, la stessa che ha raso al suolo San Francisco; a ciò si aggiunge una famiglia umana nel tentativo di svelare i segreti passati e l'eredità che li collega all'organizzazione segreta di Monarch.

E le anticipazioni non terminano qui: nuove foto mostrano l'ambientazione di Godzilla and the Titans.