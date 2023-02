Godzilla and the Titans, il regista della serie Apple anticipa: 'Vecchi e nuovi Kaiju'

Il regista Matt Shakman sta chiaramente affrontando il periodo più intenso della sua carriera: dopo aver diretto con successo la serie WandaVision per i Marvel Studios sarà presto chiamato ad occuparsi del film sui Fantastici 4 (dopo l'abbandono di Jon Watts). Ma non è tutto, il regista sarà presto al lavoro su Godzilla and the Titans per Apple TV.

Parlando ai microfoni di ComicBook della sua imminente serie per Apple TV+ The Consultant, Shakman ha fornito alcuni aggiornamenti sul suo lavoro sullo show, che è ambientata all'interno del franchise cinematografico MonsterVerse, rivelando anche se ci fosse un mostro specifico con cui non vedeva l'ora di lavorare. A quanto pare per Shakman questo progetto è un sogno che si realizza.

"Beh, Godzilla prima di tutto, sapete, ho ancora il mio vecchio giocattolo Godzilla della Toho di quando ero bambino, con il braccio che si spara, la linguetta che esce quando si preme la parte posteriore della testa. Guardavo quei film con mio padre e li adoravo. E quindi la possibilità di girare scene in cui ci sono centinaia di persone che corrono per strada cercando di sfuggire a Godzilla... beh, voglio dire, è una cosa che dovevo assolutamente cancellare dalla mia lista di desideri. È stato davvero fantastico. È stato divertente e abbiamo creato molti titani e mostri fantastici, alcuni nuovi, altri vecchi. Quindi è stato divertente. Sono entusiasta".

I lungometraggi della Legendary hanno utilizzato i vecchi mostri della Toho come MechGodzilla, King Ghidorah, Mothra e Rodan, inventando al contempo kaiju/titani completamente nuovi, come i MUTO e altri ancora. Ci sono ancora molti mostri classici del franchise di Godizlla che non sono ancora stati reinventati per il MonsterVerse, compresi alcuni tra i preferiti dai fan come Gigan, Anguirus e Destroyah.

Matt Fraction e Chris Black sono i produttori esecutivi di Godzilla and the Titans e sono anche i co-showrunner della serie. La descrizione ufficiale del progetto recita: "Dopo la frastornante battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la nuova sconvolgente realtà che i mostri sono reali, la serie esplorerà il viaggio di una famiglia alla scoperta dei suoi segreti sepolti e di un'eredità che li lega all'organizzazione segreta nota come Monarch".

Ricordiamo che al cast dello show si sono uniti Kurt Russell e Wyatt Russell.