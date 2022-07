Godzilla and Titans, Kurt Russell e Wyatt Russell si aggiungono al cast della serie TV!

In un MonsterVerse in continua espansione, l'approccio con il mondo della serialità televisiva era soltanto questione di tempo: la serie TV su Godzilla e i Titani è infatti stata annunciata proprio pochi mesi fa, ma solo in queste ore Apple ha messo a segno due grandi colpi per quanto riguarda il cast dello show.

Dopo averci presentato i principali protagonisti di Godzilla and Titans lo scorso giugno, infatti, Apple TV+ ha ravvivato la nostra serata con l'annuncio di due veri e propri pezzi da 90: stiamo parlando di Kurt Russell e Wyatt Russell, che poco fa sono stati annunciati come new entry nel cast della serie ambientata nel MonsterVerse.

Non è ancora chiaro quali ruoli andranno a interpretare padre e figlio che vedremo quindi per la prima volta insieme sul piccolo schermo: se Russell senior non ha bisogno di presentazioni, il nostro Wyatt ha trovato invece proprio pochi mesi fa la sua consacrazione proprio sullo schermo televisivo, interpretando il nuovo Captain America prima e U.S. Agent poi in The Falcon and the Winter Soldier, con la promessa di rivederci più avanti nel Marvel Cinematic Universe.

Le cose, insomma, cominciano a farsi davvero interessanti anche su questo fronte: vedremo se seguiranno altri annunci di simile portata! Le nuove foto di Godzilla and Titans, intanto, ci hanno mostrato l'ambientazione dello show Apple.