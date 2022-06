Godzilla and Titans, presentato il cast principale della serie spin-off targata Apple TV+

Lo scorso gennaio era stata annunciata una serie tv live-action di Godzilla per Apple TV+, e lo show che conosciamo ora come Godzilla and the Titans ha trovato i suoi protagonisti.

Anna Sawai (Pachinko), Kiersey Clemons (The Flash), Joe Tippett (Mare of Easttown), Ren Watabe (461 Lunch Boxes) sono le prime aggiunte al cast della serie tv live-action ambientata del Monsterverse, il mondo popolato da Kaiju su cui Legendary sembra voler puntare sempre di più in futuro.

Dopo essersi accaparrato il regista di WandaVision e Star Trek 4 Matt Sakman, Godzilla and the Titans dà ora il benvenuto ai suoi protagonisti, che sono descritti come seguono:

Anna Sawai interpreterà Cate, un'ex insegnante e sopravvisuta al G-Day che andrà in Giappone per risolvere delle questioni di famiglia, ma che finirà con lo scoprire un segreto a essa legato.

Kiersey Clemons sarà May, una ragazza americana con l'aspetto da ribelle che utilizza però per proteggere sé stessa e gli altri.

Joe Tippett vestirà i panni di Tim, un impiegato ufficio che sogna una vita da agente segreto.

Elisa Lasowski sarà Duvall, un'agente esperta con una fiducia incrollabile nelle sue capacità.

Ren Watabe infine sarà Kentaro, un giovane uomo curioso, intelligente e pieno di creatività che deve ancora trovare la sua strada e che partirà per una missione nel tentativo di scoprire qualcosa in più sul suo misterioso padre.

Lo show sarà prodotto da Legendary Television, e avrà come showrunner Chris Black, uno dei suoi creatori assieme a Matt Fraction. Shakman, invece, si occuperà della regia dei primi due episodi. Tutti e tre figurano tra i produttori di Godzilla and the Titans che, ricordiamo, sarà ambientato dopo gli eventi del film del 2014 di Gareth Edwards.