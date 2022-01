Godzilla, in arrivo una nuova serie spin-off live-action per Apple TV+

Gli amanti dei Kaiju potranno gioire, perché pare che su apple TV+ arriverà presto una nuova serie tv dedicata a Godizilla, e per di più uno spin-off live-action.

Ricordate tutti il film del 2014 Godzilla? Quello con Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen e Bryan Cranston che lanciò il nuovo Monsterverse di Legendary?

A quanto sembra un suo prosieguo arriverà sotto forma di serie tv per la piattaforma streaming Apple TV+.

The Wrap riporta infatti che Apple avrebbe ordinato un'intera stagione della serie spin-off live-action ideata da Chris Black (Mad Men, Invincible), che ne sarà anche lo showrunner, e lo sceneggiatore di Hawkeye Matt Fraction.

Secondo la descrizione fornita da Apple, lo show che non ha ancora un titolo ufficiale sarà ambientata dopo gli eventi di Godzilla: "A seguito della fragorosa battaglia che ha distrutto San Francisco e rivelato questa scioccante realtà in cui i mostri esistono davvero, la serie esplora il viaggio di una famiglia nel cercare di scoprire i propri segreti e un'eredità che la collegherà all'organizzazione segreta conosciuta con il nome di Monarch".

Alla produzione della serie parteciperanno Legendary Television, Safehouse Picturese Toho Co. Ltd. Per ora non sappiamo ancora quando lo show farà il suo debutto sulla piattaforma, o quando potrebbero iniziare le riprese.