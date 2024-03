Godzilla e Kong, gli eroi di Monarch passeranno dalla tv al cinema? Parla Adam Wingard

La serie tv Monarch: Legacy of the Monsters è il titolo del MonsterVerse con i voti più alti di tutta la saga, e molti fan si chiedono se i personaggi protagonisti dello show Apple TV+ prima o poi passeranno al grande schermo in un eventuale sequel di Godzilla e Kong.

A questa domanda ha risposto nientemeno che Adam Wingard, regista dei due più recenti film della saga ovvero Godzilla vs Kong e Godzilla e Kong: Il nuovo impero, attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane. Parlando con Screenrant nel corso di una nuova intervista promozionale, l'autore ha dichiarato: "Questa si che è una bella domanda. Penso che tutti stiano aspettando di vedere come andrà il film questo fine settimana, e poi penso che arriverà il momento in cui si discuterà dell'evoluzione la saga, del futuro del franchise. Come sempre, decisioni del genere vanno prese in base all'appetito dei fan".

L'esordio al box office di Godzilla e Kong è stato ottimo, con numeri da record per le anteprime del giovedì: staremo a vedere quanto sarà in grado di incassare il film nel suo primo weekend quando arriveranno i numeri ufficiali delle giornate di venerdì, sabato e domenica, ma nei giorni scorsi proprio Adam Wingard aveva lasciato intendere di avere già in cantiere un terzo film di Godzilla e Kong, per concludere la sua trilogia dedicata ai due Titani.

Resta da vedere se le star protagoniste di Monarch: Legacy of Monsters, come Kiersey Clemons e Ann Sawai, quest'ultima attrice anche delle acclamate serie tv Pachinko e Shogun, troveranno spazio anche sul grande schermo dopo le ottime recensioni ottenute dallo show Apple TV+.

Streghe-La Serie Comp.-St.1-8 (Box 48 Dv) è uno dei più venduti oggi su