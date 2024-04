Godzilla, Kurt Russell ringrazia il figlio Wyatt Russell: 'Mi ha spinto a dare il massimo'

Ora che Monarch è stato rinnovato per la stagione 2, in una recente intervista promozionale il co-protagonista Kurt Russell è tornato a parlare dell'acclamata serie tv live-action di Godzilla ambientata nel MonsterVerse di Legendary Pictures.

Intervistato da Deadline, l'attore di The Hateful Eight e La cosa ha raccontato com'è stato lavorare con suo figlio Wyatt Russell nel cast della serie tv Apple TV+, per la quale padre e figlio hanno interpretato lo stesso personaggio in due periodi temporali diversi: "Abbiamo fatto parte di due troupe diverse e ma ogni tanto andavo a dare un'occhiata a quello che stava combinando sull'altro set. È stato affascinante per me, come padre: ho pensato, 'beh, ecco mio figlio'. Non so, ero già stato su alcuni dei suoi set in passato, ma stavolta è stato diverso perché mi sono letteralmente rivisto in lui grazie al personaggio che abbiamo condiviso. Lui era la versione giovane, io quella più in là con gli anni: è stato davvero affascinante. E poi, diavolo, è proprio bravo come attore e mentre lo guardavo recitare mi sono detto: 'Beh, vecchio, dovrai dare il massimo per stare al passo."

Infine, Kurt Russell ha anche spiegato che Wyatt non è riuscito a prendere parte all'intervista perché attualmente è sul set di Thuderbolts* dei Marvel Studios: “Sta lavorando ad una produzione Marvel proprio adesso ad Atlanta – penso che si chiami Thunderbolts, o qualcosa del genere.’” Come ricorderete, anche Kurt Russell fa parte del Marvel Cinematic Universe grazie alla saga di Guardiani della Galassia, nel quale interpreta Ego, il padre di Star Lord.

Monarch: Legacy of Monsters è disponibile su Apple TV+.

