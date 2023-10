Godzilla: Kurt e Wyatt Russell nel poster ufficiale di Monarch: Legacy of Monsters

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha condiviso il poster ufficiale di Monarch: Legacy of Monsters, la serie tv live-action di Godzilla ambientata nell'universo narrativo del cosiddetto MonsterVerse.

Il poster presenta in primo piano un ruggente Godzilla ma anche il protagonista principale della storia, il generale Lee Shaw, interpretato in epoche diverse da Kurt e Wyatt Russell. Inoltre, la locandina presenta anche gli altri membri del cast principale della serie, tra cui Kiersey Clemons, Anna Sawai, Anders Holm, Ren Watabe e Mari Yamamoto. Per altre immagini dedicate alla serie, recuperate il precedente teaser trailer di Monarch: Legacy of Monsters.

Sin dal film di Gareth Edward del 2014, Godzilla ha avuto un posto di rilievo nel MonsterVerse di Legendary, apparendo nei film Godzilla: King of the Monsters e Godzilla vs. Kong. Sebbene al momento non è chiaro quanto esteso sarà il ruolo del rettile gigante nella serie tv di Apple TV+, ricordiamo che Godzilla tornerà sul grande schermo ad aprile 2024 con Godzilla x Kong: Il nuovo impero, film che sarà un sequel diretto dei Godzilla vs Kong. Inoltre, a dicembre sarà visto al cinema anche nell'attesissimo Godzilla: Minus One, nuovo film della saga originale giapponese della Toho.

Monarch: Legacy of Monsters è una serie limitata co-creata da Chris Black e Matt Fraction e uscirà in esclusiva su Apple TV+ il 17 novembre 2023.