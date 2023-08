Godzilla, le prime foto della serie tv Apple TV+ sono clamorose: svelato il titolo

Il re dei mostri sta arrivando in streaming: in questi minuti Apple TV+ e Legendary hanno svelato le prime immagini ufficiali della nuova serie live-action di Godzilla, rivelando anche il titolo ufficiale Monarch: Legacy of Monsters.

Secondo la sinossi ufficiale, il nuovo spettacolo è incentrato su "due fratelli che seguono le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l'organizzazione segreta nota come Monarch". Monarch, per chi non lo sapesse, è l'organizzazione in stile S.H.I.E.L.D. incaricata di tenere traccia di Godzilla e degli altri Titani. L'organizzazione è stata introdotta per la prima volta in Godzilla del 2014, che è stato l'inizio del Monsterverse di Legendary Entertainment. La sinossi afferma che la serie tv avrà luogo dopo gli eventi di Godzilla, ma non solo.

Monarch: Legacy of Monsters si svolgerà infatti sia negli anni '50 che mezzo secolo dopo, ai giorni nostri: Kurt Russell e suo figlio Wyatt Russell interpreteranno lo stesso personaggio, il generale Shaw, in età diverse. Nel cast anche Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski. La serie è sviluppata da Chris Black (Severance, Star Trek: Enterprise) e Matt Fraction, con Matt Shakman, che ha diretto tutto Wandavision e dirigerà Fantastici 4 per i Marvel Studios, ha diretto i primi due episodi di "Monarch: Legacy of Monsters".

Ricordiamo che il MonsterVerse, che include anche Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters e Godzilla vs. Kong, molto presto si allargherà ulteriormente con il nuovo film Godzilla x Kong: The New Empire. Da sottolineare che quella di Apple TV+ sarà inoltre la prima serie tv live-action del franchise di Godzilla, dopo la serie animata del 1978 prodotta dallo studio di animazione Hanna-Barbera e una seconda serie animata andata in onda negli anni 90.

Apple TV+ comunicherà una data d'uscita di Monarch: Legacy of Monsters prossimamente.