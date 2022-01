Godzilla, tutto già pronto per le riprese? Novità sulla serie Apple

Un nuovo report rivela maggiori dettagli sulla serie tv Godzilla, attualmente in fase di sviluppo per Apple TV+. Pare che le riprese possano essere imminenti e i fan sono ansiosi di poter vedere nuovamente Godzilla nel MonsterVerse dopo l'ultimo epico scontro cinematografico con King Kong. Ecco i nuovi dettagli.

Com'è noto da tempo Legendary e Toho hanno deciso di proseguire la partnership e secondo quanto scrive Murphy's Multiverse, la serie tv di Godzilla attualmente è intitolata Hourglass, e sarà principalmente incentrata su Monarch.



Attualmente il casting è ancora in corso e la produzione potrebbe cominciare a breve, nel mese di maggio.

La produzione dovrebbe proseguire fino a novembre con location quali Tokyo, Vancouver e Hawaii. Inoltre è stato confermato che la serie sarà ambientata qualche tempo dopo la lotta tra Godzilla e la coppia di kaiju conosciuta come M.U.T.O.



Nel film del 2014 una famiglia affronta il proprio legame con Monarch proprio nel momento in cui l'organizzazione entra in azione quando il segreto dei titani è stato svelato al mondo.

Il MonsterVerse al momento è fermo allo scontro epico tra Kong e Godzilla e i fan non vedono l'ora di assistere al futuro del franchise; sul nostro sito trovate la recensione di Godzilla vs. Kong.

Nel cast del film Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Alexander Skarsgård e Brian Tyree Henri, per la regia di Adam Wingard.