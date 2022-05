Godzilla, trovato un regista per la nuova serie di Apple TV+: sarà Matt Shakman!

Lo scorso Gennaio Apple TV+ ha annunciato l'arrivo di una serie spin-off di Godzilla, che andrà ad ampliare quello che è stato soprannominato "Monsterverse", che nato con il film del 2014 ha poi raccolto circa 2 miliardi di dollari con tutti i suoi sequel. Adesso la nuova serie ha trovato un regista.

Secondo quanto riportato da The Illuminerdi, a dirigere lo show di Apple TV+ sarà Matt Shakman. Il regista è noto per diverse serie di successo, come WandaVision, The Great, Succession, The Boys, Billions e Game of Thrones. Il suo lavoro più lungo, tuttavia, è stato nella commedia di lunga data It’s Always Sunny in Philadelphia, di cui ha diretto 43 episodi fino al 2017. Un nome sicuramente di esperienza.

Sono poche le notizie che abbiamo sulla serie spin-off di Godzilla, tuttavia all'inizio del mese sono stati segnalati alcuni nomi di rilievo per il cast. Infatti sembra che Wyatt Russell sia stato preso in considerazione per il ruolo del giovane Lee Shaw, mentre il padre Kurt Russell potrebbe interpretare un'altra versione del personaggio. Come annunciato la serie si svolgerà su più piani temporali, che dovrebbero essere il 2015 e gli anni '50/'60, e la scelta di padre e figlio per interpretare lo stesso personaggio in momenti della vita diversi potrebbe rivelarsi decisamente vincente. Ma per delle conferme bisognerà ancora aspettare.

E voi, cosa ne pensate dell'arrivo del regista Matt Shakman al timone? Fatecelo sapere nei commenti!