Godzilla, dopo la serie Apple TV+ in arrivo un nuovo prequel dei Toho Studios?

Apple TV+ ha ordinato una serie tv su Godzilla ma a tenere banco nelle ultime ore è la possibilità che venga realizzato un nuovo live-action dedicato alla lucertolona gigante e altri kaiju ambientato prima dei fatti del celebre film dei Toho Studios del 1954.

Kaiju News Outlet ha fatto sapere che tramite la propria app Godzilla+, la Toho avrebbe annunciato la ricerca di varie comparse per un progetto ambientato durante gli anni '40, le cui riprese sarebbero pronte a partire già nel mese di marzo. Il regista Takashi Yamazaki sembra essere a capo di questo prequel di cui al momento di sa davvero pochissimo.

Godzilla è apparso per la prima volta in un film dei Toho Studios nel 1954, questo personaggio ha esordito come critica alle armi nucleari e alla devastazione avvenuta a Hiroshima a seguito del lancio della bomba atomica. Nel MonsterVerse di Legendary Pictures, Godzilla si è affermato come il re dei mostri, riuscendo persino a sconfiggere il sovrano di Skull Island e l'ex re Ghidorah per rivendicare il trono dei kaiju. Ora sembrerebbe che Toho potrebbe concentrarsi proprio sulle origini del personaggio.

E mentre questo nuovo progetto si fa strada, noi tutti siamo qui ancora a chiederci quali titani compariranno nella serie Apple TV+. Sicuramente negli anni avvenire ne vedremo davvero delle belle su Godzilla e su tutti gli altri kaiju. Quali sono le vostre aspettative?