Godzilla, svelata la finestra d'uscita della serie Apple TV+? Ci saranno altri Titani

Dopo il sensazionale primo trailer di Godzilla: Minus Zero, nuovo film live-action giapponese prodotto dalla Toho, torniamo in occidente ma rimaniamo nel mondo dei titani grazie a nuove indiscrezioni sull'attesissima serie tv live-action di Godzilla prodotta e distribuita da Apple TV+.

La serie, intitolata ufficialmente Monarch: Legacy of Monsters - a proposito, avete visto le prime foto ufficiali di Monarch: Legacy of Monsters? - compare nell’ultimo numero di TV Guide Magazine, e nell'articolo dedicato la rivista fa sapere che la serie arriverà in streaming questo novembre. Questa informazione non è in alcun modo da considerare come scolpita nella pietra, considerato che Apple TV+ non ha ancora fatto sapere nulla da questo punto di vista e lo sciopero del sindacato SAG attualmente in corso impedirebbe agli attori protagonisti di sponsorizzare la serie (co-prodotta da Legendary Pictures, con Warner Bros che proprio a causa degli scioperi ha rinviato Dune 2 e Godzilla x Kong: Il nuovo impero) ma si tratta comunque di un aggiornamento innegabilmente promettente.

Da notare inoltre che, sempre TV Guide Magazine, conferma che nella serie live-actor Godzilla sarà affiancato da Titani sia nuovi che di ritorno, dettaglio che potrebbe spiegare come mai il nome dell'iconico kaiju giapponese è stranamente assente dal titolo della serie tv. Monarch: Legacy of Monsters fa riferimento alla Monarch, l'organizzazione che, sulla falsa riga dello SHIELD della Marvel, nella saga del MonsterVerse è incaricata di tenere traccia di tutti i Titani esistenti sulla Terra, ed è apparsa in precedenza in tutti i film del franchise Legendary Pictures, ovvero Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters e Godzilla vs. Kong.

Ricordiamo che nella serie Kurt Russell e suo figlio Wyatt Russell interpreteranno lo stesso personaggio in due età differenti.