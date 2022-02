Godzilla, quali titani compariranno nella serie Apple TV+?

Diversi titani del MonsterVerse avranno la possibilità di comparire nella serie tv su Godzilla per Apple TV+. La serie, ancora senza un titolo, amplierà ulteriormente il MonsterVerse cinematografico nel quale Godzilla spadroneggia incontrastato. Ma quali saranno i 'compagni di avventura' del mostruoso titano?

Una sinossi ufficiale sullo show menzionava il fatto che la trama si svolgesse dopo la battaglia di Godzilla a San Francisco, il che significa che la serie si svolgerà tra gli eventi di Godzilla del 2014 e Godzilla: King of the Monsters. In questo modo qualche si può fare chiarezza sui personaggi.



M.U.T.O. non era ancora stato scoperto da Monarch, Ghidorah era sul ghiaccio in Antartide e l'uovo di Mothra era dormiente da millenni. E allora i titani disponibili ad entrare nella trama potrebbero essere a questo punto Rodan, che potrebbe emergere dal suo vulcano per ingaggiare un duello con Godzilla, oppure Kong, sul quale potrebbe svilupparsi una trama che riguarderebbe il suo difficile passato come raccontato in Godzilla vs Kong.

Un cameo del gigantesco gorilla, storico rivale di Godzilla, non è da escludere.

L'occasione di una serie tv su Godzilla, confermata qualche tempo fa, potrebbe essere sfruttata per mostrare Matusalemme, antico mostro simile ad una roccia.

Oppure Behemoth e Scilla, altri titani temibili e sui quali si potrebbe costruire una narrazione.



Sono diversi i titani ufficializzati che sinora non hanno ancora fatto la loro comparsa sullo schermo; ecco perché la serie potrebbe essere un'opportunità per diversi di loro.



