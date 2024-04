Godzilla torna in tv: Apple annuncia la seconda stagione di Monarch e nuovi spin-off!

Legendary ha promesso nuovi film del MonsterVerse in arrivo grazie al successo di Godzilla e Kong: Il nuovo impero, ma a quanto pare il franchise continuerà anche sul piccolo schermo con l'acclamata serie tv live-action Monarch: Legacy of Monsters.

Ma questo è solo l’inizio dei piani 'mostruosi' dello studio, dato che la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha anche siglato un nuovo accordo multi-serie con Legendary Entertainment, che include molteplici spin-off basati sul franchise del MonsterVerse. “Monarch: Legacy of Monsters ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori, nelle menti e nell’immaginazione del pubblico di tutto il mondo”, ha affermato Morgan Wandell, responsabile dello sviluppo internazionale di Apple TV+. “Non potremmo essere più entusiasti di fornire agli spettatori non solo la possibilità di provare ancora più emozioni nella seconda stagione di Monarch, ma anche di intraprendere nuovi epici viaggi nel franchise con nuove serie tv del Monsterverse di Legendary”.

Gli ultimi sei mesi hanno visto l'uscita di una quantità sorprendente di contenuti Godzilla: oltre al lancio di Monarch a novembre scorso, l’acclamato film di Takashi Yamazaki Godzilla Minus One ha debuttato a ottobre e ha vinto agli Oscar, mentre l’attuale campione al botteghino è nientemeno che Godzilla e Kong: Il nuovo impero di Adam Wingard. Per quanto riguarda il futuro, segnaliamo che la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters sarà prodotta da Chris Black e Matt Fraction (che continueranno come showrunner nella seconda stagione dopo il successo della prima), insieme a Joby Harold e Tory Tunnell di Safehouse Pictures, Matt Shakman, Andrew Colville e Jen Roskind.

Restate sintonizzati per tutte le prossime novità sul franchise, che certamente non tarderanno ad arrivare.

