Godzilla vs Kong 2, nuovo video dal set: i kaiju fanno tremare il set di Adam Wingard

Le riprese di Godzilla vs Kong 2 sono già iniziate da qualche settimana, e in queste ore il regista Adam Wingard ha pubblicato un nuovo video dal set nel quale si vede (e si sente) tramare il teatro di posa che sta ospitando i lavori del blockbuster.

In un post pubblicato sull'account TikTok ufficiale del film e disponibile anche su Instagram, si può vedere Wingard camminare verso un teatro di posa quando viene impressionante interrotto da un ruggito così potente da far tremare la telecamera che sta seguendo il regista, segnale inequivocabile della lotta tra i due kaiju: "Oh, le star sono arrivate", scherza Wingard, che poi si precipita nel teatro di posa, evidentemente per placare gli animi.

Ricordiamo che nei giorni scorsi è stata pubblicata una nuova trama ufficiale di Godzilla vs Kong 2, in base alla quale i fan hanno scoperto che la storia del film scaverà ancora più a fondo nella mitologia dei mostri che popolano la Terra Cava, svelando di più sul passato dei due protagonisti. Il progetto sarà il quinto capitolo del MonsterVerse dopo Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters e Godzilla vs. Kong, e includerà i ritorni di Rebecca Hall, Bryan Tyree Henry, Kaylee Hottle, Ilene Andrews, Bernie Hayes, e Jia, mentre Fala Chen (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), Alex Ferns (EastEnders) e Rachel House (Thor: Ragnarok) debutteranno nel franchise. Oltre a Godzilla vs Kong 2, inoltre, il MonsterVerse si espanderà con una serie streaming intitolata Godzilla and the Titans, che sarà distribuita da AppleTV+.

Per altre notizie, qualche giorno fa è stata annunciata una serie tv su King Kong, remake del film originale che però non sarà collegato in alcun modo al MonsterVerse e verrà distribuita da Disney Plus.