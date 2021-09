Gold Digger, da domani su Sky la miniserie con Julia Ormond e Ben Barnes

Gold Digger è la nuova miniserie pronta a sbarcare da domani in prima serata alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile on demand, con protagonisti Julia Ormond e Ben Barnes. La miniserie è una storia d'amore dai risvolti inaspettati, definita come un intenso thriller romantico. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Creata da Marnie Dickens e con la regia dei primi tre episodi affidata a Vanessa Caswill, Gold Digger vede Julia Ormond e Ben Barnes - la star ha raccontato la sua esperienza in Tenebre e Ossa - nei panni dei due protagonisti che intraprendono una scandalosa relazione amorosa e portano in scena un vero e proprio tabù. Ecco che l'equilibrio dei Day, benestante famiglia di Londra quando la madre annuncia di essersi innamorata di un ragazzo con la metà dei suoi anni.



Julia Day è una ricca sessantenne che ha passato l'intera vita ad occuparsi degli altri e decide di lanciarsi in una relazione destinata a scaturire forti discussioni. Il suo nuovo compagno è molto più giovane di lei e l'uomo viene accusato di essere soltanto un cacciatore di dote. Tuttavia Julia, perdutamente innamorata, è disposta a difendere questa relazione ad ogni costo. Erano anni che non si sentiva così capita, dopo aver sempre sacrificato la sua vita personale. La sua sarà una scelta giusta? Oppure i suoi figli e il suo ex marito riescono a vedere qualcosa che lei non vede? Cosa nasconde Benjamin? E cos'è successo nel passato della famiglia Day?

Il cast comprende anche Alex Jennings, Sebastian Armesto, Yasmine Akram e Jemima Rooper. Tra i protagonisti di The Walking Dead, Julia Ormond parlò in questi termini di World Beyond, lo spin-off della serie.