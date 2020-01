Golden Globe 2020: la cerimonia in onda su Sky Atlantic e Sky TG24

Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio, Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky) trasmetteranno in esclusiva italiana "La lunga notte dei Golden Globe". Condotta per la quinta volta da Ricky Gervais, la cerimonia presenterà le prestigiose premiazioni assegnate dalla Hollywood Foreign Press Association.

A partire dalle ore 0.55, le giornaliste Denise Negri e Federica Pirchio commenteranno la serata negli studi di Sky TG24 insieme al vicedirettore di Vanity Fair Italia Malcolm Pagani e i volti di Sky Atlantic e Sky Cinema Federico Chiarini e Barbara Tarricone.

Tra le serie Sky Original più nominate all'imminente edizione dei Golden Globe troviamo l'acclamata Chernobyl, miniserie creata e scritta da Craig Mazin che concorrerà per la categoria di miglior miniserie o film per la tv insieme alla Catch-22 di George Clooney, altra produzione Sky Original. Sempre per quanto riguarda le produzioni Sky/HBO, la grande Helen Mirren ha ricevuto una candidatura come Miglior attrice per Caterina la Grande.

Sul fronte degli show originali HBO e presenti nel catalogo di Sky Box Sets o in streaming su NOW TV, hanno ricevuto diverse nomination la seconda stagione di Big Little Lies (con Meryl Streep e Nicole Kidman) e la seconda stagione di Succession. La stagione finale di Game of Thrones, invece, si è dovuta "accontentare" della candidatura di Kit Harington come miglior attore in una serie drammatica.

Qui trovate il divertente promo dei Golden Globe 2020 con Ricky Gervais.