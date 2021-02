Golden Globe 2021: Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy e altre star commentano le nomination

Sono state annunciate quest'oggi le nomination ai Golden Globe 2021, e sono state tante le star che, tramite social o comunicati stampa, hanno commentato le proprie candidature da parte della Hollywood Foreign Press Association.

Da Nicole Kidman a Anya Taylor-Joy, da John Boyega a Jim Parsons, passando per Don Cheadle, ecco alcune delle reazioni alle più recenti candidature ai Golden Globe per la passata stagione televisiva.

John Boyega per Small Axe (Best Supporting Actor in a Series, Limited Series or TV Movie)

"È stato l'onore di una vita lavorare con Steve McQueen in Small Axe, Sono entusiasta di essere parte di questa serie antologica e grato di essere stato premiato con una nomination dall'HFPA. Grazie a Steve McQueen per la sua visione e la sua fiducia, a Leroy Logan per aver condiviso la sua storia con noi e agli Amazon Studios per il suo costante supporto nel raccontare storie importante e spesso trascurate dai più".

Nicole Kidman per The Undoing (Best Actress in a Limited Series or TV Movie)

"Grazie ai miei fantastici amici dell'HFPA!!! Svegliarsi a Sidney e scoprire di aver ricevuto 4 nomination per il nostro show è una maniera incredibile di iniziare la giornata. È stato un percorso incredibile, dall'immaginazione di David E. Kelley alla regia visionaria di Susanne Bier per ogni episodio, a Hugh Grant (!!!), Donald Sutherland (!!!), Edgar Ramirez, Lily Rabe, Noah Jupe e Noma Dumezweni agli spettatori che hanno accolto The Undoing da ogni parte del mondo. E ora questo... Queste nomination ai Golden Globe significano molto più di ciò che possiate immaginare!".

Jim Parsons per Hollywood (Best Supporting Actor in a Series, Limited Series or TV Movie)

"Sono onorato per la nomination da parte dell'HFPA per la mia performance in Hollywood, e sono orgoglioso di essere stato candidato assieme a tanti fantastici attori. Interpretare Henry Wilson è stata un'esperienza unica e incredibilmente soddisfacente. Condivido questo onore con Ryan Murphy, il grande cast della serie, la nostra crew e Netflix".

Anya Taylor-Joy per La Regina degli Scacchi (Best Actress in a Limited Series or TV Movie) + il film targato Universal Pictures Emma (Best Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy )

"Meravigliose notizie da ricevere appena svegli. Grazie all'HFPA per il loro amore nei confronti di Emma e La Regina degli Scacchi. Che gioia".

Don Cheadle per Black Monday (Best Actor in a Television Series—Comedy)

"Oh che bella mattinata. Ancora una volta, grazie all'HFPA. Non ci si stanca mai. Congratulazioni ai miei compagni di nomination e a tutta la mia famiglia di Black Monday. Questo è per (e grazie) a tutti noi".

Helena Bonham Carter per The Crown (Best Supporting Actress in a Series, Limited Series or TV Movie)

"È un piacere per me essere stata inclusa tra le nomination dei Golden Globes questa mattina, ed è particolarmente gratificante vedere candidate anche così tante delle mie co-star, e lo stesso show. È stato fantastico e uno dei più felici progetti lavorativi per me, e spero che abbiamo potuto fornire qualcosa con cui distrarsi un po' in questo assurdo periodo. Mi manca la mia finta famiglia. Ora che il nostro tempo insieme è terminato, non avrei potuto chiedere miglior regalo d'addio".