Golden Globes 2018: ecco i vincitori della 75° edizione nelle categorie televisive!

Si è conclusa qualche minuto fa l'edizione numero 75 dei, tra i maggiori riconoscimenti nel mondo dello spettacolo statunitense, anticamera per gli Oscar in campo cinematografico. Per quanto concerne i premi televisivi, si sono distinte in particolare le serie

Big Little Lies - Piccole grandi bugie, show creato da David E. Kelley e basato sul romanzo Piccole grandi bugie di Liane Moriarty si è aggiudicato quattro globi d'oro su sei nomination: miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione a Nicole Kidman, miglior attore non protagonista in una serie, mini-serie o film per la televisione ad Alexander Skarsgård, miglior attrice non protagonista in una serie, mini-serie o film per la televisione a Laura Dern e il premio alla miglior mini-serie o film per la tv.

Su tre nomination, The Handmaid's Tale, show di Bruce Miller basato sul romanzo di Margaret Atwood, si è aggiudicato i Globes alla miglior attrice in una serie drammatica ad Elisabeth Moss e il premio alla miglior serie drammatica.

Due su due invece per The Marvelous Mrs. Maisel, show di Amy Sherman-Palladino per Amazon Studios, che trionfa come miglior serie tv commedia o musicale e con il premio alla miglior attrice in una serie tv o commedia musicale.

Gli altri premi sono stati assegnati ad Aziz Ansari (Master of None) come miglior attore in una serie commedia o musicale, a Ewan McGregor (Fargo) come miglior attore in una mini-serie o film per la televisione e a Sterling K. Brown per This Is Us come miglior attore in una serie drammatica.

Ecco tutti i vincitori delle categorie televisive:



MIGLIOR ATTRICE MINI SERIE TV



Nicole Kidman (Big Little Lies)



MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE TV COMMEDIA O MUSICALE



Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)



MIGLIOR ATTRICE SERIE TV DRAMMATICA



Elisabeth Moss (The Handsmaid’s Tale)



MIGLIOR ATTORE SERIE TV DRAMMATICA



Sterling K. Brown (This Is Us)



MIGLIOR SERIE TV DRAMMATICA



The Handmaid’s Tale



MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE O MINISERIE TV



Alexander Skarsgård (Big Little Lies)



MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE O MINISERIE TV



Laura Dern (Big Little Lies)



MIGLIOR ATTORE IN UN FILM O UNA SERIE TV



Ewan McGregor (Fargo)



MIGLIOR SERIE TV COMMEDIA O MUSICALE



The Marvelous Mrs. Maisel



MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE TV COMMEDIA O MUSICALE



Aziz Ansari (Master of None)



MIGLIOR MINISERIE O FILM PER LA TV



Big Little Lies



La cerimonia di consegna dei premi si è svolta al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, condotta dal comico e conduttore Seth Meyers.