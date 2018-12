Golden Globes 2019: la serata sarà presentata da Sandra Oh e Andy Samberg

Dopo aver presentato un premio agli ultimi Emmy, Sandra Oh e Andy Samberg sono stati scelti per condurre la prossima edizione dei Golden Globes, che si svolgerà la notte del 7 gennaio 2019. A scegliere la coppia è stata NBC insieme a Dick Clark Productions e Hollywood Foreign Press Association. Una coppia brillante per ravvivare la cerimonia.

La scelta di Andy Samberg e Sandra Oh pare infatti un tentativo di tornare sul sentiero tracciato da Tina Fey e Amy Poehler, per cercare di rendere più frizzante e vitale un evento formale, seppur non ai livelli degli Academy Awards.

Sandra Oh e Andy Samberg sono stati definiti la scelta perfetta:"Portano intelligenza, fascino e stile in una stanza piena del meglio del cinema e della televisione. Sarà sicuramente un'altra serata indimenticabile e piena di divertimento" hanno dichiarato Paul Telegdy e George Cheeks, capi di NBC Entertainment.

La Hollywood Foreign Press Association ha commentato:"Siamo entusiasti d'accogliere Sandra Oh e Andy Samberg nel ruolo di co-conduttori del party dell'anno a Hollywood. Entrambi sono stati premiati con un Golden Globe e hanno continuamente mostrato il proprio talento in film e in tv. Non vediamo l'ora di scoprire cosa proporrà il loro innegabile feeling sul palco dei Golden Globe".

La cerimonia dei Golden Globes 2019, tra i premi più prestigiosi in ambito cinematografico e televisivo e considerati l'anticamera degli Oscar, si terrà la sera del 7 gennaio 2019.