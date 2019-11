Golden Globes 2020: Ricky Gervais condurrà la cerimonia per la quinta volta!

Come riportato dalle varie testate internazionali, tra cui l'Hollywood Reporter, Ricky Gervais è stato scelto per condurre la 77esima edizione della cerimonia di premiazione dei Golden Globes, i premi internazionali assegnati dalla stampa estera residente in America.

Il popolare comico e attore britannico è alla sua quinta conduzione, avendo presentato le edizioni che vanno dal 2010 al 2012 in successione e ritornando una prima volta nel 2016. Dopo i risultati non convincenti della passata edizione, condotta da Sandra Oh e Andy Samberg, dove la rete NBC ha raccolto circa 18 milioni di spettatori e un rating di 5.2 nella fascia d'età tra i 18 e i 49 anni, l'amministrazione ha richiamato Gervais, protagonista di alcune delle edizioni migliori della cerimonia.

Lorenzo Soria, presidente della associazione che ogni anno organizza la premiazione (la HFPA), ha commentato: "Quando Ricky Gervais è alla conduzione dei Golden Globes possiamo sempre aspettarci l'inaspettato. Siamo entusiasti di vedere che tutto procederà al meglio il prossimo 5 gennaio!".

Gervais è noto per il suo stile sarcastico e il suo non risparmiare proprio nessuno dei presenti (e dei non presenti) alla manifestazione, a partire dal suo monologo iniziale per arrivare poi a punzecchiare i vari ospiti presenti alla serata; noti i suoi battibecchi con personalità di spicco come Bruce Willis, Mel Gibson, Ben Affleck, Johnny Depp e Jennifer Lawrence, così come non ha certo avuto peli sulla lingua nel prendere di mira gli organizzatori stessi dell'evento, la stampa estera.

Ricky Gervais ha da poco annunciato la fine delle riprese della seconda stagione di After Life, serie attualmente in streaming su Netflix e che racconta di un uomo scorbutico (Gervais stesso) alle prese con le conseguenze delle tragica scomparsa della moglie. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione.