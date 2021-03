Golden Globes 2021, Emma Corrin dopo la vittoria: 'Ringrazio Diana più di chiunque altro'

Il cast di The Crown non scorderà facilmente questa edizione dei Golden Globes: la serie Netflix è stata una delle grandi protagoniste della serata, tra la vittoria come Miglior serie drammatica e ben tre attori portati al trionfo nelle rispettive categorie.

Particolarmente toccante è stato il discorso di ringraziamento di Emma Corrin, vincitrice nella categoria Miglior attrice in una serie drammatica (in concorrenza, tra l'altro, con la sua co-star Olivia Colman): nell'accettare il premio, l'attrice ha infatti voluto ringraziare non solo il suo collega Josh 'O Connor, ma anche e soprattutto la principessa Diana.

"Grazie al mio principe azzurro, Josh. Non ce l'avrei fatta senza di te. Grazie per aver reso ogni singolo giorno passato al tuo fianco una vera gioia" sono state le parole di Corrin dedicate all'attore del principe Carlo, anche lui vincitore nella categoria Miglior attore in una serie drammatica. Su Diana Spencer, invece, la star di The Crown ha detto: "Voglio ringraziare Diana più di chiunque altro. Mi hai insegnato la compassione e l'empatia in una misura che neanche potevo immaginare. Da parte di chiunque conservi il tuo ricordo nel suo cuore, grazie".

Qui, intanto, trovate l'elenco completo dei vincitori dei Golden Globes 2021; ecco, invece, la reazione della nostra Laura Pausini dopo la sua vittoria ai Golden Globes.