Golden Globes 2021, Mark Ruffalo: 'Abbiamo tutti una madre morente, si chiama Terra'

Mark Ruffalo è notoriamente un grande ambientalista: il Bruce Banner del Marvel Cinematic Universe non ha mai nascosto il suo impegno nel cercare di migliorare la situazione del nostro pianeta, ragion per cui non stupisce di certo il fatto che, nel ringraziare per la vittoria ai Golden Globes, l'attore abbia voluto dire qualche parola al riguardo.

"Credo profondamente che ciò che darà un senso a tutte le perdite che abbiamo subito sarà la nostra umanità. Ciò che ci lega l'un l'altro è più forte di ciò che ci separa. Quanto più includiamo il prossimo, quanto più riusciamo ad ascoltare e vedere gli altri, tanto più velocemente guariamo i nostri cuori e le nostre menti" ha esordito Ruffalo, vincitore nella categoria Miglior attore in una miniserie per I Know This Much is True, facendo riferimento ovviamente anche alla questione pandemia.

L'attore ha poi proseguito, non risparmiando anche qualche frecciata non troppo velata all'amministrazione Trump: "Tutti noi abbiamo una madre morente. Si chiama Madre Terra. E il nostro dovere è trovare un equilibrio con lei e onorarla. Così anche lei guarirà. Quindi cerchiamo di essere coraggiosi, tutti insieme. Cerchiamo di voltare pagina sul passato crudele di questa nazione. La buona notizia è che l'inclusività, la giustizia e l'amore per Madre Terra stanno venendo fuori ovunque. La luce divina del buon senso sta sfondando il muro dell'orribile, oscura tempesta che abbiamo attraversato".

Qui, intanto, trovate l'elenco completo dei vincitori dei Golden Globes 2021; Emma Corrin, invece, ha voluto ringraziare la principessa Diana dopo la sua vittoria per The Crown.