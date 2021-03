Golden Globes 2021: The Crown è la miglior serie TV, ecco tutti i vincitori

Nella notta tra il 28 febbraio e il primo marzo si è tenuta la famosa premiazione dei Golden Globes 2021: Scopriamo quali sono state le serie TV, gli attori e le attrici che si sono aggiudicati l'ambito premio.

A vincere il premio come migliore serie TV dell'anno è The Crown, opera prodotta da Netflix e incentrata sulle vicende dei sovrani del Regno Unito, superando la concorrenza composta da titoli del calibro di Lovecraft Country, The Mandalorian e Ozark. Non solo, gli attori Josh O'Connor ed Emma Corrin, rispettivamente del Principe Carlo e di Lady Diana, sono stati premiati nella categoria miglior attore e miglior attrice protagonista di una serie TV. Ecco un elenco con i nomi dei vincitori delle altre categorie dei Golden Globes:

Miglior serie comica o musicale: Schitt's Creek

Miglior attore in una serie comica: Jason Sudeikis

Miglior attrice non protagonista: Gillian Anderson

Miglior attrice in una serie comica: Catherine O'Hara

Migliore miniserie: La regina degli scacchi

Miglior attore in una miniserie: Mark Ruffalo

Miglior attrice in una miniserie: Anya Taylor-Joy

Miglior attore non protagonista in una miniserie: John Boyega

Come potete vedere si tratta di un grande successo per le opere di Netflix, che riescono ad aggiudicarsi sei dei premi disponibili. Siete d'accordo con le premiazioni?