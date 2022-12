Golden Globes 2023: pioggia di nomination per Dahmer, Better Call Saul e Mercoledì

Pochi minuti fa sono state annunciate le nomination dei Golden Globes 2023, che per quanto riguarda la sezione cinematografica ha visto l'inclusione anche di Avatar: La via dell'acqua. In campo televisivo, nomination sia per l'ultima e meravigliosa stagione di Better Call Saul sia per le rivelazioni di quest'anno: Abbott Elementary e The Bear.

"Questa non è più la vecchia HFPA", ha dichiarato la presidente dell'organizzazione Helen Hoehne a The Hollywood Reporter. "Negli ultimi 18 mesi - ormai quasi due anni - ci siamo guardati profondamente dentro e abbiamo ascoltato le critiche. E abbiamo costruito una nuova infrastruttura che ha trasformato la nostra organizzazione e il programma di premiazione in qualcosa di più diversificato, trasparente e reattivo".

Inoltre, l'HFPA ha creato un maggior numero di categorie, suddividendo i premi per l'attore e l'attrice non protagonisti in premi separati per le serie televisive in corso e per le serie limitate/antologiche o i film per la TV. In precedenza, le categorie televisive di attori non protagonisti includevano tutti i concorrenti delle serie televisive in corso, delle serie limitate e dei film per la TV.

Il duo comico composto da padre e figlia George Lopez e Mayan Lopez ha presentato le candidature ufficiali durante una diretta su NBC Today, con i Golden Globes che finalmente tornano a casa sul network americano.

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Taron Egerton, per Black Bird

Colin Firth, per The Staircase

Andrew Garfield, per Under the Banner of Heaven

Evan Peters, per Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Sebastian Stan, per Pam & Tommy

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

F. Murray Abraham, per The White Lotus

Domhnall Gleeson, per The Patient

Paul Walter Hauser, per Black Bird

Richard Jenkins, per Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Seth Rogen, per Pam & Tommy

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

Donald Glover, per Atlanta

Bill Hader, per Barry

Steve Martin, per Only Murders in the Building

Martin Short, per Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, per The Bear

BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Mercoledì

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Jennifer Coolidge, per The White Lotus

Claire Danes, per Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones, per Under the Banner of Heaven

Niecy Nash-Betts, per Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Aubrey Plaza, per The White Lotus

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES

Elizabeth Debicki, per The Crown

Hannah Einbinder, per Hacks

Julia Garner, per Ozark

Janelle James, per Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, per Abbott Elementary

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Black Bird

Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Pam and Tommy

The Dropout

The White Lotus: Sicily

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

Jeff Bridges, per The Old Man

Kevin Costner, per Yellowstone

Diego Luna, per Andor

Bob Odenkirk, per Better Call Saul

Adam Scott, per Severance

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

Quinta Brunson, per Abbott Elementary

Kaley Cuoco, per The Flight Attendant

Selena Gomez, per Only Murders In The Building

Jenna Ortega, per Mercoledì

Jean Smart, per Hacks

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Jessica Chastain, per George & Tammy

Julia Garner, per Inventing Anna

Lily James, per Pam & Tommy

Julia Roberts, per Gaslit

Amanda Seyfried, per The Dropout

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES