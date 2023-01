Golden Globe 2023, serie vincitrici: da House of the Dragon a Evan Peters in Dahmer

A Beverly Hills si è da poco conclusa la cerimonia di assegnazione dei Golden Globe, i riconoscimenti per il cinema e la tv assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, composta da una giuria di giornalisti della stampa estera, giunti all'80ma edizione. Dopo un anno di stop l'evento è tornato ad essere trasmesso su NBC.

Nella categoria riservata ai premi per la televisione hanno trionfato il prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, targato HBO Max, e la sitcom Abbott Elementary, che si avventura nel mondo delle scuole pubbliche statunitensi attraverso lo sguardo di un gruppo di professori.



The White Lotus ha ricevuto il premio quale miglior miniserie mentre fra gli attori ha trionfato Kevin Costner per Yellowstone e Jeremy Allen White per l'altra serie rivelazione del 2022, The Bear, disponibile su Disney+. Evan Peters si è aggiudicato il premio per la serie di Ryan Murphy, Dahmer. Sul sito trovate tutte le nomination dei Golden Globe 2023.



Ecco tutti i vincitori nella sezione televisiva:



Miglior serie drammatica: House of the Dragon



Miglior serie comica: Abbott Elementary



Miglior miniserie: The White Lotus



Miglior attore in una serie drammatica: Kevin Costner, Yellowstone



Miglior attrice in una serie drammatica: Zendaya, Euphoria



Miglior attore in una serie comica: Jeremy Allen White, The Bear



Miglior attrice in una serie comica: Quinta Brunson, Abbott Elementary



Miglior attore in una miniserie: Evan Peters, Dahmer



Miglior attrice in una miniserie: Amanda Seyfried, The dropout



Miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo: Paul Walter Hauser, Black Bird



Miglior attrice non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo: Jennifer Coolidge, The White Lotus





I Golden Globe sono tornati con un evento live dopo l'annullamento della cerimonia dello scorso anno: ecco i vincitori dei Golden Globe 2022, l'edizione in cui vennero annunciati solamente i premiati.