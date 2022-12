Golden Globes 2023, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere completamente ignorato

Mentre House of the Dragon è riuscito a strappare la nomination come miglior serie drammatica, gli ultimi Golden Globes 2023 hanno invece completamente ignorato la rivale nel genere fantasy Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ed è sicuramente una notizia che farà malissimo agli executive Amazon che hanno investito tantissimo nella serie.

La serie Prime Video basata sulle opere di J.R.R. Tolkien non è stata nominata in nessuna delle categorie dei Golden Globes, anche se c'è da dire che proprio le categorie tecniche (assenti nei Golden Globes) sono quelle su cui puntano maggiormente show fantasy. Però, a pensare è senz'altro la nomination ottenuta da House of the Dragon nella categoria principale.

Le polemiche su Gli Anelli del Potere erano iniziate ancora prima della messa in onda dello show su Amazon, con il casting; successivamente anche gli sceneggiatori hanno risposto alle accuse dei fan di Tolkien:

"La cosa più difficile da sentire è il punto di vista cinico secondo il quale si tratta di una mera operazione fatta per denaro", dice McKay. "È proprio il contrario. Questa è la produzione più seria. Non è un lavoro a pagamento per nessuno. È un lavoro d'amore".

Le critiche sono in grado di gestirle e le hanno sentite tutte. Tutto ciò che i fan hanno discusso, dicono, è stato discusso anche dal team creativo. Ammettono prontamente, per esempio, che alcuni degli episodi della prima stagione mancano dell'urgenza che i fan si aspettavano dagli adattamenti di Tolkien.

"Una delle cose più importanti che abbiamo imparato è che, anche quando si tratta di una piccola scena, deve sempre essere collegata a una posta in gioco più grande", dice Payne. "Ci sono cose che non hanno funzionato bene nella prima stagione e che avrebbero potuto funzionare in uno show più piccolo", concorda McKay. "Deve riguardare il bene e il male e il destino del mondo, altrimenti non avrebbe quella sensazione epica che si desidera quando si è in Tolkien".

Tra le altre serie snobbate c'è anche Yellowjackets - uscita nel 2021 ma eleggibile per quest'anno - che però a quanto pare non ha convinto i selezionatori della HFPA.