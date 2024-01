Golden Globes 2024, tutte le serie vincitrici: è stato l'anno di Succession

Alla fine i pronostici si sono rivelati esatti: Succession ha fatto piazza pulita, o quasi. La serie con Brian Cox arrivava da stra-favorita ai Golden Globes 2024, e il numero di premi portati a casa ha confermato che sì, siamo effettivamente di fronte a una delle serie TV più apprezzate di tutti i tempi.

Bando alle cerimonie, comunque, ecco la lista completa delle serie TV vincitrici dei Golden Globes 2024:

Miglior serie TV drammatica: Succession

Miglior serie TV musicale o commedia: The Bear

Miglior attrice in una serie TV drammatica: Sarah Snook (Succession)

Miglior attore in una serie TV drammatica: Kieran Culkin (Succession)

Miglior attrice in una serie TV musicale o commedia: Ayo Edebiri (The Bear)

Miglior attore in una serie TV musicale o commedia: Jeremy Allen White (The Bear)

Miglior performance per una stand up comedy in TV: Ricky Gervais (Armageddon)

Miglior mini-serie o film per la TV: Beef

Miglior attore in una mini-serie o film per la TV: Steven Yeun (Beef)

Miglior attrice in una mini-serie o film per la TV: Ali Wong (Beef)

Miglior attore non protagonista in una serie TV: Matthew Macfayden (Succession)

Miglior attrice non protagonista in una serie TV: Elizabeth Debicki (The Crown)

Il dominio di Succession è dunque evidente, con ben 4 premi portati a casa: la serie HBO ha in effetti perso la sua corsa soltanto nella categoria Miglior attrice non protagonista, con J. Smith-Cameron che si è dovuta arrendere agli straordinari risultati raggiunti da Elizabeth Debicki con la sua Lady Diana nell'ultima stagione di The Crown.

Grandi soddisfazioni anche per The Bear, l'acclamatissima serie Disney+ con Jeremy Allen White, e per l'ottima Beef, che nelle rispettive categorie hanno sbaragliato rivali come Barry, Ted Lasso e Only Murders in the Building. E voi, vi trovate d'accordo con i premi assegnati? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate l'elenco dei film premiati ai Golden Globes 2024 (spoiler: il Barbenheimer l'ha stravinto Oppenheimer).