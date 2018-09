Goliath: Amazon rinnova la serie con Billy Bob Thornton per una terza stagione

Amazon continua l'ondata di rinnovi dei suoi contenuti originali. In data odierna, infatti, è stato annunciato che Goliath, crime drama che segue le vicende dell'avvocato Billy McBride, tornerà in onda per una terza stagione. La produzione del nuovo arco narrativo avrà inizio a novembre.

Billy Bob Thornton, protagonista assoluto della serie, ha ottenuto un Golden Globe per la sua straordinaria interpretazione nei panni del legale. McBride, subito dopo aver vinto un'importante causa contro la Borns Tech, non può godersi nemmeno un minuto di riposo ed è costretto suo malgrado a tornare subito al lavoro, dopo l'arresto del figlio ancora minorenne di un suo amico, accusato di duplice omicidio.

Lui e il suo giovane assistente, ugualmente cacciato dallo studio, dovranno confrontarsi con le tenaglie di una giustizia piegata a favore dei potenti, e con una cospirazione che li metterà in serio pericolo di vita.

La seconda stagione di Goliath ha debuttato il 14 giugno scorso ed ha visto nel cast Mark Duplass nei panni di Tom Wyatt, Morris Chestnuin quelli dell'ufficiale giudiziario Hakeem Rashad, ed infine Ana De La Reguera, che i fan avranno già visto nella popolare serie TV di Netflix, Narcos.