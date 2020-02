Goliath: J.K. Simmons con Bruce Dern nel cast della quarta stagione

Secondo quanto riportato in esclusiva da Entertainment Weekly, il premio Oscar J.K. Simmons e Bruce Dern si sono uniti ufficialmente al cast della quarta stagione di Goliath, serie tv pubblicata su Amazon Prime Video, con protagonista il premio Oscar Billy Bob Thornton nei panni dell'avvocato Billy McBride.

J.K. Simmons interpreterà George Zax, a capo di una società farmaceutica a conduzione familiare, una delle più grandi della nazione. Bruce Dern sarà il fratello di George, Frank, descritto come un genio della scienza e pecora nera della famiglia Zax.

Nonostante non siano stati annunciati ulteriori dettagli, pare piuttosto evidente che Simmons e Dern saranno i due antagonisti della quarta stagione di Goliath, interpretati nelle stagioni precedenti da Amy Brenneman, Dennis Quaid, Ana de la Reguera e Manuel Garcia-Rulfo.



Il premio Oscar Billy Bob Thornton è il protagonista assoluto di Goliath, nel ruolo dell'avvocato Billy McBride, che affronta grandi casi di problemi reali della vita quotidiana che affliggono il Paese. La quarta stagione di Goliath si concentrerà sul problema della droga negli Stati Uniti. McBride affronterà Big Pharma, in un caso legale che affronta una crisi globale che colpisce un'intera generazione.

Nel cast dello show compaiono anche Nina Arianda, Tanya Raymonde, Diana Hopper e Julie Brister.

Per il momento non è stata annunciata una data d'uscita per la quarta e ultima stagione di Goliath. Grazie alla sua performance nello show, in passato Billy Bob Thornton si è aggiudicato il Golden Globe al miglior attore in una serie drammatica.

Su Everyeye trovate la recensione della terza stagione di Goliath.