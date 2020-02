Goliath: ecco le new entry che affiancheranno Billy Bob Thornton nella quarta stagione

Secondo quanto riportato da Deadline, Geoffrey Arend (Madam Secretary) e Brandon Scott (Dead To Me) affiancheranno Billy Bob Thornton come regular della quarta stagione di Goliath, la serie legal drama pubblicata su Prime Video.

Nel cast dei nuovi episodi troveremo inoltre Obbe Babatundé (SWAT) ed Elias Koteas (Chicago P.D) in ruoli ricorrenti, i quali si andranno ad aggiungere ai confermati J.K. Simmons e Bruce Dern.

Arend interpreterà Griffin Petock, un carismatico manipolatore e avvocato difensore che rappresenta tre personaggi chiave in una serie di casi. Scott vestirà invece i panni di Robert Bettencourt, un giovane e ambizioso collaboratore dello studio legale Margolis & True in apparente conflitto personale e professionale.

Bababundé sarà Ivan Tillinger, il CEO della Tiillinger Health, mentre Kotea ricoprirà il ruolo di Tom True, co-fondatore della Margolis & True che si troverà in contrato con i clienti più importanti dell'azienda.

Faranno ritorno dalle stagioni precedenti Nina Arianda (Stan & Ollie) nei panni di Patty Solis-Papagian, Tania Raymonde (Cliffs of Freedom) in quelli di Brittany Gold, Diana Hopper (Bit) nel ruolo di Denise McBride e Julie Brister (Review) nel ruolo di Marva Jefferson.

In attesa di sapere la data di uscita di questa stagione conclusiva, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Goliath 3.