Gomorra: oltre 1 milione di spettatori per la premiere della quarta stagione

Dopo la conferma ufficiale della quinta stagione, i fan della serie Gomorra possono continuare a festeggiare: lo show infatti ha superato l'impressionante cifra di 1 milione di spettatori per l'episodio inaugurale della quarta stagione, che è stato trasmesso ieri venerdì 29 su Sky Atlantic.

Il debutto della nuova stagione ha ottenuto un ascolto di 1.007.024 spettatori medi e 1.340.067 spettatori unici, un dato in crescita del +12% rispetto alla media della terza stagione. Significativa anche la media della serata, con 940 mila spettatori medi (872.770 per il secondo episodio).

Molto positivo anche il dato della permanenza, che per l’intera serata arriva a toccare il 77%, a conferma della fedeltà e dell’interesse del pubblico per una delle serie originali Sky più apprezzate e celebri nel mondo intero. A questi numeri, poi, si aggiunge il picco di oltre 125 mila accessi contemporanei su Sky Go e NOW TV durante la messa in onda di Gomorra.

Ottimo esordio anche sui social network, con i primi due episodi della quarta stagione di Gomorra che hanno generato un totale di 267.700 interazioni (di cui il 93% su Instagram). L’hashtag ufficiale #Gomorra4 è entrato nella classifica dei trending topic italiani su Twitter fino alle prime ore di questa mattina, insieme ad altre parole chiave come Genny e Ciro.

Voi avete visto le puntate? Cosa ne pensate? Se volete, recuperate le nostre prime impressioni sulla nuova stagione della serie originale Sky, prodotta in collaborazione con Beta Film, Fandango e Cattleya.