Gomorra 3: ieri lo scioccante finale, oggi le domande sul futuro della serie!

Dopo il finale della terza serie trasmesso ieri sera in prime time su Sky Atlantic HD , molti fan si chiedono quanto dovranno aspettare per tornare ad appassionarsi alle vicende di. Cosa succeder√† nel nuovo capitolo della serie tv campione d’ascolti sui canali della pay tv satellitare?

Quali saranno i nuovi colpi di scena che vedremo dopo il finale shock della terza serie? Da quello che si può leggere direttamente dal sito di Salvatore Esposito, in Gomorra 4 ci saranno grandissimi colpi di scena e molti cambiamenti, oltre che l’entrata in scena di nuove figure che movimenteranno ancora di più una storia che da tre stagioni ormai tiene il pubblico incollato alla tv. Dopo la morte di Ciro Di Marzio tutto sarà sulle spalle di Genny Savastano!

Il doppio episodio trasmesso ieri da Sky ha tenuto i telespettatori col fiato sospeso fino all’ultima inquadratura. La terza stagione di #Gomorra 3 si è conclusa con un colpo di scena shock: uno dei personaggi più amati della serie è morto: Ciro Di Marzio, soprannominato l’immortale.

La sua morte ha lasciato tutti senza parole. Nessuno si sarebbe mai aspettato questo colpo di scena drammatico e al tempo stesso spiazzante durante il gran finale della terza serie. Il malaffare e la sete di potere serpeggiano per le vie di Napoli, che sembra aver ancora molti altri lati oscuri da svelare. Non resta dunque che attendere l’arrivo della quarta stagione. Le riprese ufficiali del quarto capitolo della saga di Gomorra cominceranno in primavera 2018.

Nel frattempo i numeri degli ascolti rimangono molto alti. L’episodio 11 ha ottenuto un ascolto di 948 mila spettatori medi, mentre il dodicesimo ha raccolto in media 885 mila spettatori. Sempre altissima la permanenza che, su base familiare, segna un dato dell’89%, il più alto registrato in questa stagione.

Nei sette giorni, gli episodi 9 e 10 hanno raggiunto un ascolto di circa 1 milione 736 mila spettatori medi. Sui social, il finale di stagione di «Gomorra – La serie» è stato il programma televisivo più commentato della giornata di ieri con 224.000 interazioni pubblicate su Facebook e Twitter.