Gomorra 3 è un incredibile successo, boom di ascolti: i numeri!

Gomorra 3 è tornato su Sky Atlantic e i numeri non mentono: la serie, basata sul romanzo di- alla sua terza stagione di messa in onda - ha fatto "il botto". Date un'occhiata al rating di visione.

La prima puntata di Gomorra 3, andata in onda ieri sera sulla piattaforma tv a pagamento Sky, ha segnato un impressionante 1.012.633 di spettatori, con l'80% di permanenza. Il programma ha dunque ottenuto maggior riscontro di pubblico della finale di Champions. Per fare un confronto, Il Trono di Spade, in versione originale, ha avuto un seguito di 572.000 spettatori nella versione originale.

I due primi episodi della nuova season di Gomorra sono stati concepiti per creare una sorta di "ponte" tra passato e futuro, il tutto proiettando i personaggi verso nuove lotte per ila supremazia, il controllo e il potere. Come potete immaginare, non è finita, e il peggio non è ancora arrivato!

Sinossi: "Il progetto di Sky Atlantic Gomorra - La Serie è ispirato al romanzo Gomorra di Roberto Saviano, e narra le gesta del clan napoletano dei Savastano, composto dal boss Don Pietro, dalla moglie Imma e dal figlio Gennaro. Nel corso della serie Don Pietro affronterà varie problematiche che metteranno a dura prova la fedeltà dei suoi subordinati nonché quella del suo personale braccio destro, Ciro Di Marzio detto "L'immortale"."

Impressionante, non trovate? E voi avete visto le prime due puntate di Gomorra 3?