Gomorra 3: venerdì 22 dicembre va in onda il gran finale, ecco orari e anticipazioni!

andrà in onda il super atteso finale di stagione di Gomorra 3 . Come si concluderà questa terza stagione? Sky ha diffuso il video di anticipazione e nell'articolo trovate l'orario di messa in onda delle puntate 11 e 12! Ps: lo streaming, per evitare spoiler, sarà disponibile dopo la messa in onda!

Gomorra 3 sta per concludersi e sta per calare il sipario sulla stagione numero tre dell'acclamatissimo serial che tiene incollati allo schermo milioni di spettatori. Il finale di stagione andrà in onda venerdì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic HD, ecco un po' di anticipazioni e un recap.

Puntate 9 e 10:

Sangue Blu, per via dell’intercessione di Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) ora controlla Forcella; il quartiere festeggia e Carmela, pur essendo fiera di lui per aver ottenuto ciò che voleva il padre, è preoccupata per la situazione, che ritiene pericolosa. Gli chiede di stare attento e di lasciare Cosimino fuori dal giro. Il ragazzo non ne è contento, ha di certo in mente qualcosa. Carmela viene uccisa. Enzo e Valerio avviano una sparatoria alla comunione della nipote di Don Eduardo, ma Enzo viene colpito all’occhio destro e finisce in ospedale. Nel mentre, Scianel svela a O'Sciarmante chi sono Sangue Blu e l’Immortale, creandosi così, un potente alleato.



Scianel e O’ Sciarmante e Patrizia complottano. Il piccolo Pietro viene rapito e Genny fa di tutto per riaverlo: Azzurra, se il figlio non torna a casa, non lo perdonerà mai e minaccia di uccidere Avitabile! Ma dove è finito Pietro? Il ragazzino è tenuto in ostaggio dai Confederati che si prendono 3 milioni di euro da Genny e chiedono al clan di Enzo di non uscire più da Forcella. Due dei figli e’ fantasma non gradiscono e violano gli accordi: prima che succeda un disastro, interviene Ciro e calma, momentaneamente, le cose. Enzo, nel frattempo, è sconvolto sia dalla morte di Carmela, che dalla ferita.

Puntate 11 e 12:

Ok, anticipare senza spoilerare troppo è quasi impossibile, ma un paio di domande possiamo porcele: come andranno le cose tra Genny e Ciro, Enzo e il suo clan, i Confederati, Don Avitabile, Scianel e Patrizia, (che non si è ancora ben capito da che parte sta)? Chi vincerà? Ciro resterà fedele? Azzurra e Genny si riabbracceranno? E chi sopravviverà a questa violenta guerra? E Enzo? Valerio? Che fine farà il giovinetto di Posillipo?

Tutti pronti per il finale di stagione?

Gomorra 3 finale, va in onda venerdì 22 alle 21:15 su Sky Atlantic e Sky Atlantic HD. Lo streaming è disponibile su Sky Go e Now TV