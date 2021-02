Gomorra 4, che fine ha fatto Genny nel finale? Ipotesi sul suo futuro nella Stagione 5

Per tutta la quarta stagione di Gomorra abbiamo visto Genny Savastano cercare di chiudere con il suo passato criminale, cercare di diventare un imprenditore e arrivare quasi a farsi rimuovere chirurgicamente la cicatrice sul volto. Il simbolo di un passato che vuole cancellare, in nome di suo figlio e di sua moglie Azzurra.

Ma Genny capirà presto che è impossibile sfuggire al proprio destino e che ovunque andrà sarà sempre un Savastano. Per tornare ad essere Don Gennaro deve fare piazza pulita di coloro nel frattempo hanno preso il suo posto, Patrizia (Cristiana Dell'Anna), e i Levante.



Così nell’ultimo episodio, si congeda dalla sua famiglia in piena notte e va a regolare alcuni conti in sospeso, soprattutto con Patrizia, uccidendola. Ormai ha capito che non si può fidare più di nessuno, nemmeno di se stesso.



Il portavoce di O' Maestrale condurrà poi Genny nel bunker sottoterra in cui dovrà rifugiarsi per un tempo indefinito perché è diventato un latitante.



E sarà probabilmente da quel bunker che inizierà la storia della quinta stagione di Gomorra, da cui dovremmo aspettarci una guerra senza esclusioni di colpi per il dominio di Napoli, tra alleanze, violenze e spargimenti di sangue.



La pace con i Levante è finita e Gennaro dovrà vedersela con chi è sopravvissuto, ma soprattutto, come ci ha svelato il film L’immortale, Ciro Di Marzio è vivo e dovrà scegliere se tornare a Napoli e riprendere da dove aveva lasciato o restare a Riga.



Marco D'Amore ha pubblicato la prima foto della quinta stagione di Gomorra e ha detto addio a Gomorra con un post sui social, restiamo in attesa di scoprire la data d'uscita della quinta stagione.