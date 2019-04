Gomorra 4: le prime anticipazioni sugli episodi 7 e 8

Dopo che oltre un milione di spettatori si sono collegati su Sky Atlantic per la premiere di Gomorra 4, la serie ha continuato a far registrare ottimi ascolti e adesso si avvia alla conclusione prevista per il prossimo 3 maggio.

Da venerdì 19 aprile infatti, la quarta stagione dell'acclamata serie originale Sky supererà il giro di boa con la messa in onda degli episodi 7 e 8: le prime anticipazioni suggeriscono che Genny si ritroverà altri bastoni fra le ruote nel suo personale percorso di rinascita, con ulteriori demoni del suo passato che arriveranno a complicargli le cose.

In particolare, dalla settima puntata nel quartiere Forcella comincerà a circolare una sorta di malcontento generale a seguito dell'operato di Sangue Blu, che vedrà la propria leadership messa in discussione. La cosa potrebbe scuotere irrimediabilmente le fondamenta della sua organizzazione, con Vincenzo che potrebbe decidere di deporre le armi e farsi scavalcare. Si complicheranno anche le giornate di Patrizia, che dal canto suo oltre a dover fronteggiare la famiglia di Mikey, che sta cercando di ostacolare in ogni modo la loro relazione, inizierà a mostrare segni di cedimento di fronte all'enorme potere che ha sulle spalle a causa di una crisi interiore.

Inoltre, nell'ottavo episodio Genny e Azzurra dovranno fronteggiare nuove difficoltà imprenditoriali, con Londra che riserverà loro altri imprevisti. Per risolverli, Savastano dovrà ricorrere nuovamente ai suoi vecchi metodi, ma questa volta il suo sogno imprenditoriale potrebbe sfumare per sempre.

Vi ricordiamo che Gomorra è stata confermata per una quinta stagione, che arriverà nel 2020 sempre su Sky Atlantic.