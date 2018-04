Gomorra 4, prime indiscrezioni sul futuro dell'acclamata serie Sky

La serie di punta del panorama televisivo italiano è pronta a tornare sugli schermi dinella quarta stagione prodotta da Cattleya e Fandango in partnership con la Beta Film. Dopo il salto della notizia i primi dettagli sull’inizio delle riprese e sulla trama di

Come già vi abbiamo anticipato diverso tempo fa, la produzione della quarta stagione, composta da ben 12 episodi, sarebbe partita nel corso della primavera di quest’anno, più precisamente a metà aprile. Le location scelte dai produttori per girare le nuove vicende sulla criminalità organizzata saranno Napoli, Bologna e Londra. A proposito della città londinese, questa rappresenta la prima visita nel Regno Unito per lo show, il quale si è già precedentemente spostato in passato in territori come la Spagna, la Bulgaria e la Germania.

Riguardo ai primi lineamenti della storia che verrà sviluppata nell’arco delle 12 puntate, Deadline ci informa che il protagonista di Gomorra, Genny (Salvatore Esposito), sarà impegnato assieme a Patrizia (Cristiana Dell’Anna) nell’ardua impresa di stabilire un nuovo equilibrio di potere nel capoluogo campano. Frattanto Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) consolideranno la leadership della loro banda per le strade della città. Stando a quanto riferito dalla produzione, i protagonisti dovranno “affrontare nuove minacce e nemici spietati mentre Genny dovrà prendere decisioni difficili per proteggere la propria famiglia”.

Gomorra 4 segnerà, inoltre, il gran ritorno dell’attore Marco D’Amore, interprete del personaggio di Ciro Di Marzio. Come ricorderete quest’ultimo è stato ucciso durante la puntata finale della terza stagione, spiazzando in buona sostanza ogni sorta di previsione sul futuro dell’Immortale. D’Amore, dunque, è pronto a salire in cabina di regia per il suo debutto dietro la macchina da presa, assieme ai già collaudati Claudio Cupellini e Francesca Comencini.

La sceneggiatura della prossima stagione, ispirata al libro scritto da Roberto Saviano, sarà frutto della collaborazione di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino e Monica Zapelli. Direttori della fotografia saranno Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali.

L’arrivo di Gomorra 4 in Italia è atteso per la primavera del 2019. Negli Stati Uniti la terza stagione verrà trasmessa da Sundance TV in una data non ancora precisata dall’emittente. Nessun commento è stato rilasciato sulla possibilità di un rinnovo del serial per una quinta stagione.