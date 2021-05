Gomorra 4 sbarca negli Stati Uniti: HBO Max rilascia il nuovo trailer

Se qui in Italia siamo in attesa della stagione 5 di Gomorra che dovrebbe arrivare su Sky tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022, negli Stati Uniti, HBO Max ha da poco rilasciato il trailer della stagione 4 della serie con Salvatore Esposito.

I nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma streaming americana il prossimo 20 maggio, mentre nei mesi scorsi erano state rilasciate le prime 3 stagioni. Gomorra quindi si conferma come una delle serie italiane più apprezzate all'estero, i suoi diritti sono stati venduti in oltre 190 paesi in tutto il mondo, ed è addirittura apparsa nella recente classifica del New York Times al quinto posto fra le serie non americane più importanti dell'ultimo decennio.

"Non vediamo l'ora di offrire al pubblico americano la possibilità di immergersi nelle storie di questo gioiello della serialità internazionale", aveva commentato l'head of original content di Hbo Max, Sarah Aubrey, nell'annuncio diffuso per l'arrivo, in esclusiva, nel catalogo dello show ispirato al libro di Roberto Saviano.

Intanto, facendo i conti in tasca alla serie prodotta da Cattleya, ne vengono fuori cifre impressionati. Gomorra è una delle serie italiane più costose di sempre, e le riprese hanno sicuramente sforato il budget di oltre 15 milioni di euro. Voi cosa vi aspettate dalla stagione 5? Ditecelo ovviamente nei commenti.