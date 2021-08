Gomorra 5, gli ultimi aggiornamenti sulla produzione: trama, uscita, episodi, cast

Gomorra 5 - La Serie sarà l'ultima stagione dell'apprezzatissima serie che prende spunto dall'omonimo romanzo di Roberto Savino. Il grande successo di spettatori e di critica ha visto la distribuzione delle precedenti stagioni in 50 Paesi in tutto il mondo, ma adesso cerchiamo di delineare il quadro della situazione con la stagione finale.

Trama

La quarta stagione di Gomorra – La Serie, si era conclusa (potete leggere la nostra recensione) con l’uccisione di Patrizia (Cristina Dell’Anna) e suo marito Mickey (Luciano Giugliano) all’interno di un aeroporto. A farli fuori era stato proprio Genny Savastano (Salvatore Esposito). Dopo l'omicidio, Genny decide di iniziare la sua latitanza nascosto all’interno di un bunker. Ad aiutarlo è un uomo burbero e misterioso conosciuto come ‘o Maestrale.

Nella quinta stagione, sta per scoppiare una nuova guerra tra clan e questo porterà inevitabilmente ad alleanze e tradimenti tra i protagonisti di Gomorra. Genny non potrà più costruirsi una vita normale con la sua famiglia perché è fortemente ricercato dalla polizia. Per questo motivo è anche rimasto solo dato che Azzurra e il piccolo Pietro sono scappati così da essere protetti. Indubbiamente la situazione sarà ancora più sconvolta quando Genny scoprirà che Ciro Di Marzio è ancora vivo. L’accordo di pace con i Levante è ora saltato e a Napoli sta per scoppiare una cruenta guerra tra clan.

Cast

Nella quinta stagione di Gomorra non mancheranno certamente Salvatore Esposito nei panni di Gennaro Savastano e Marco D’Amore in quelli di Ciro Di Marzio. Tra gli altri interpreti, torneranno in questa quinta stagione: Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito che interpreta Azzurra Avitabile.

Uscita

Per quanto riguarda la data di uscita della quinta stagione di Gomorra – La Serie, questa attualmente è un generico novembre 2021. A confermare la data dell’uscita del nuovo capitolo è stata proprio Sky attraverso il primo teaser trailer ufficiale.

Episodi

Attualmente sono ancora sconosciuti i titoli e le date di uscita degli episodi di Gomorra 5. Si conosce solo il numero di episodi totali che sarà di 10, due in meno rispetto a tutte le altre stagioni.

Intanto le riprese dell'ultima stagione di Gomorra sono terminate, manca dunque sempre meno alla resa dei conti finale!